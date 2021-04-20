Рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Японией и Южной Кореей

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней торговли Узбекистана было проведено совещание с участием представителей правительства, ведомств финансов, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, энергетики, которое было посвящено вопросам развития сотрудничества страны с Японией и Республикой Корея.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия страны с данными государствами в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, жилищно-коммунального обслуживания, строительства, инфраструктуры, обсуждены меры по успешной реализации совместных проектов.

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