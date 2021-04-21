Обсуждены вопросы борьбы с изменением климата

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инновационного развития, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и "Узгидромет" под руководством министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова приняла участие в онлайн-заседании министерского "круглого стола" в рамках Глобального саммита лидеров по климату.

В ходе мероприятия обсуждались меры, предпринимаемые в Узбекистане, по борьбе с изменением климата, охране окружающей среды, предупреждению природных катаклизмов, расширению сети автоматических метеорологических, гидрологических и агрометеорологических станций, рассматривались предложения по дальнейшему укреплению международного сотрудничества в данном направлении, в частности в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по безопасности человека для региона Аральского моря.

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