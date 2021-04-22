



Таджикистан сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Содиком Имоми. В ходе встречи посол объявил о приближающемся завершении своего пребывания в должности, на которой он находился с мая 2016 года, после чего были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, ход реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи