



Проведен разговор глав ведомств внешней политики Узбекистана и США



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, таким как защита прав человека, обеспечение свободы вероисповедания, взаимодействие в рамках формата "С5+1" (Центральная Азия и США), содействие урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи