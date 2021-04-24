



Узбекистан и Португалия провели консультации по линии МИД



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в режиме онлайн были проведены политические консультации между МИД Узбекистана и Португалии. Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи