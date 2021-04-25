



Проведены переговоры по развитию сотрудничества стран Центральной Азии и США



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов наряду с коллегами по Центральной Азии и США принял участие в министерской встрече в формате "С5+1". Мероприятие было организовано в режиме онлайн с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран региона и США в сферах экономики, обеспечения безопасности, борьбы с изменением климата, оказания содействия установлению мира в Афганистане, энергетики, управления водными ресурсами и применения водосберегающих технологий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи