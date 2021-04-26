Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 89355 заболевших

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 89 тысяч 355 человек. Число умерших от COVID-19 составило 645 человек. Выздоровели 85 тысяч 976 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 97-е место в мире, по смертности - 111-е.

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