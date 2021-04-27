



Посол Саудовской Аравии посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Хишам бин Мишал аль-Сувейлим посетил Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где провел встречу с руководителем ведомства Сардором Умурзаковым. В ходе переговоров было проведено обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах политики, торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, а также хода реализации достигнутых ранее договоренностей, рассмотрены график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи