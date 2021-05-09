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Глава Узбекистана поздравил ветеранов
09.05.2021 11:55

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев обратился к ветеранам, гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Победы.

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны войны и трудового фронта!

Сегодня, находясь вместе с вами в этом величественном комплексе Парка Победы, я прежде всего сердечно поздравляю вас, а также всех ветеранов, которые смотрят трансляцию сегодняшнего торжества в студиях на местах, в военных округах, в кругу семьи по телевидению, весь наш многонациональный народ с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне.

Выражаю всем вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания.

Отмечая эту славную дату, мы всегда ощущаем одновременно и великую радость, и бесконечную боль. Мы чтим светлую память наших отцов и дедов, проявивших настоящий героизм в боях и самоотверженно трудившихся в тылу во имя свободы нашей Родины, нынешних мирных дней.

Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за безграничное мужество, непоколебимую волю и стойкость, за ваш величайший подвиг, навечно вписанный в историю человечества.

Еще раз от всей души выражаю свое огромное уважение и признательность всем ветеранам войны и трудового фронта, которые сегодня находятся среди нас в добром здравии и приподнятом настроении.

Все мы высоко ценим, дорогие ветераны, мужественно преодолевшие за свою жизнь немало сложных и горьких испытаний, ваш достойный вклад во всестороннее развитие родного Узбекистана, воспитание молодежи в духе любви и преданности Родине, целеустремленными личностями, обладающими твердой волей.

Мы – сегодняшнее благодарное поколение – всегда будем гордиться нашими отважными, как и вы, отцами и дедами.

В эти волнующие минуты мы склоняем голову перед вашим великим подвигом на полях сражений, самоотверженным трудом для восстановления и развития страны в послевоенный период.

Ваш славный путь, уважаемые ветераны, ставший неотъемлемой частью героической летописи нашего народа, всегда был и остается для нас достойным примером, мощным источником энергии.

Особенно в нынешнее непростое время, когда продолжается пандемия, в борьбе с опасной болезнью ваши подвиги и стойкость придают нам силу, служат нам необходимой поддержкой.

Сколько бы ни прошло лет, веков, наш народ всегда будет хранить в своем сердце память о вашем мужестве в борьбе с фашизмом. Именно на примере высочайшего героизма наших отцов и дедов формируются и получают дальнейшее развитие главные ценности народа, нации.

Уважаемые соотечественники!

Как все вы, безусловно, хорошо знаете, Вторая мировая война стала самой страшной и кровопролитной в истории человечества, она отняла жизни миллионов людей.

В жестокую войну, длившуюся шесть лет, были вовлечены 62 из 73 государств мира на тот период, 80 процентов населения планеты.

Поражает тот факт, что для участия в военных действиях, непосредственно охвативших 40 государств Европы, Азии и Африки, были мобилизованы 110 миллионов человек, всего в этой войне погибли 70 миллионов человек. При этом наибольшее число погибших приходится на республики бывшего Союза, жертвами войны здесь стали около 27 миллионов человек. И сегодня мы вспоминаем их всех с огромной скорбью.

Народ Узбекистана наряду со всем прогрессивным человечеством с первых дней войны вступил в борьбу против фашизма, мобилизовал все силы и возможности, чтобы разгромить врага.

В этой связи хотел бы напомнить некоторые наиболее значимые цифры и факты, установленные в последнее время.

Известно, что в 1941 году население нашей республики составляло свыше 6 миллионов 800 тысяч человек. За время войны на фронт было отправлено около 2 миллионов наших соотечественников. Более 500 тысяч дорогих нам людей, настоящих героев, погибли в ожесточенных боях.

Каждый год 9 Мая – в праздник Победы мы вновь говорим об этом. И это не просто цифры. За ними – ни с чем не сравнимые горе и страдания наших любимых матерей и бабушек, мужественных отцов, всего нашего народа.

Никакими цифрами, никакими словами невозможно выразить эту боль. Ведь свыше 500 тысяч жизней, унесенных войной, – это миллионы человеческих трагедий. Тысячи женщин остались вдовами, миллионы детей лишились родителей. Миновало столько лет, но не заживает и никогда не заживет эта страшная рана в сердце нашего народа, не утихнет это бесконечное горе и скорбь.

Народ Узбекистана, потери которого огромны, внес неоценимый вклад в Великую Победу. Ярким доказательством служит то, что более 200 тысяч наших солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями. 301 наш соотечественник удостоен высокого звания Героя Советского Союза, более 70 – награждены орденом Славы всех трех степеней.

В те суровые годы, когда решалась судьба человечества, Узбекистан превратился в надежный тыл по обеспечению фронта.

Призыв «Все – для фронта, все – для Победы!» стал главным смыслом, лейтмотивом жизни нашей страны. Наш народ и днем, и ночью неустанно трудился, бесперебойно поставляя на фронт большое количество продовольствия, одежды, оружия, лекарств. С территорий, где непрерывно разрывались бомбы и снаряды, в Узбекистан было эвакуировано и в короткие сроки вновь пущено в действие около 170 заводов и фабрик.

Республика приняла более 1 миллиона 500 тысяч пострадавших от войны стариков, женщин и детей. Среди них – свыше 200 тысяч детей-сирот.

В суровые военные годы наша страна показала пример высочайшего гуманизма. Народ Узбекистана проявил бескорыстную душевную щедрость и искреннюю заботу по отношению к эвакуированным в республику людям разных национальностей, делился с ними всем, подчас последним куском хлеба. Он вновь доказал, что «Ташкент – город хлебный», «Узбекистан – край доброты и милосердия».

Мужество и благородство нашего народа получили признание во всем мире, и мы по праву гордимся этим.

Уважаемые соотечественники!

Как известно, в последние годы проводится большая работа по всестороннему изучению огромного вклада нашего народа в Великую Победу и широкому ознакомлению общественности с полученными данными. Важное значение для этого имеет открытие ранее засекреченных архивных документов, расширение сотрудничества с архивными учреждениями республик бывшего Союза и стран дальнего зарубежья, музеями и фондами, учеными и специалистами, общественностью.

В настоящее время открываются новые сведения и факты, уникальные свидетельства по истории нашей страны периода Второй мировой войны. Проводятся научные исследования, создается множество литературных произведений, фильмов, альбомов, картин и памятников, посвященных этой теме.

В образовательных учреждениях и махаллях организуются экспозиции, отражающие образы воинов-героев – наших отцов и дедов, а также содержащие важные исторические данные о них. Мы должны еще активнее продолжить эту работу.

Сегодня как дань глубокого уважения мы возложили цветы к подножию памятника семье Зульфии Закировой, которая потеряла в годы войны пятерых отважных сыновей. Преклоняясь перед этой женщиной-матерью, обладавшей неимоверной стойкостью и духовной силой, мы выражаем свое почтение всем матерям Узбекистана.

Убежден, что подвиг таких самоотверженных женщин, преданных своим дорогим супругам и детям, семье, своей стране, станет для подрастающего поколения, наших сыновей и дочерей символом любви к Родине, образцом верности и стойкости. Поэтому так важно донести глубокий смысл и философию всех тематических объектов, созданных на территории мемориального комплекса, до  каждого нашего соотечественника, особенно молодежи. Согласно принятому в прошлом году постановлению Президента об организации деятельности Парка Победы в этом направлении осуществляется значительная работа.

Чтобы подробно рассказать о ней, потребуется немало времени. Хочу коротко остановиться лишь на самых важных моментах.

Прежде всего, начата работа по превращению мемориального комплекса Парка Победы в научный центр по изучению нашей военной истории, подвига участников войны и трудового фронта. Организованная с этой целью рабочая группа создала и запустила электронную платформу комплекса, онлайн-программы, усовершенствовала веб-сайт. Формируется полный список имен почти 2 миллионов узбекистанцев, участвовавших во Второй мировой войне, и на этой основе идет подготовка книги памяти «Самоотверженные сыновья и дочери Родины».

За прошедший короткий период, несмотря на карантинные ограничения, Парк Победы посетили около 350 тысяч наших граждан и зарубежных гостей. Заслуживает внимания, что среди них – учащаяся молодежь и ветераны, военнослужащие, граждане стран СНГ и других государств, члены официальных иностранных делегаций.

Думаю, никого не оставят равнодушными высокая оценка и искренние слова об огромном внимании и уважении, проявляемом в Узбекистане к памяти участников Второй мировой войны, высказанные людьми, посетившими этот уникальный комплекс.

Отрадно, что Парк Победы за короткое время стал священным местом, своего рода научно-просветительским центром, где регулярно проводятся встречи поколений, военно-патриотические мероприятия. Неизгладимые впечатления оставили у многих фестиваль боевой славы с участием более 300 тысяч представителей молодежи, выставки работ юных художников, творческие конкурсы.

Сегодня в парке действует Государственный музей славы, в котором собрано около 12 500 экспонатов, и их количество постоянно растет.

Говоря об этом, уместно напомнить, что в прошлом году была издана книга-альбом «Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом». В нынешнем году как логическое продолжение этой работы в преддверии праздника выпущены в свет книги-альбомы «Узбекистан в период Второй мировой войны» и «Философия Парка Победы». В них приведено множество не известных ранее данных о героизме нашего народа в военные годы.

Хотел бы обратить ваше внимание только на один пример.

До войны одной из ведущих актрис бывшего театра имени Хамзы, ныне это – Узбекский национальный театр, была знаменитая Маъсума Кориева. Ее свекор – известный представитель джадидского движения Абдувохид-кори, брат мужа – талантливый поэт Олтой Кориев и супруг – начальник управления искусства Министерства культуры Босит Кориев в 30-е годы были несправедливо подвергнуты политическим репрессиям. Ее свекра и супруга приговорили к смертной казни.

В тяжелые дни, когда враг развязал жестокую войну, Маъсума Кориева, пересилив себя, несмотря на личную трагедию, отправила обоих своих сыновей – Шавката и Ботира Кориевых на фронт, на борьбу с фашизмом. Сама она возглавляла профсоюзный комитет театра и немало сделала для поддержки родного коллектива в то чрезвычайно трудное время.

Война закончилась, но от сыновей Маъсумы-ая не было вестей. Тогда любящая мать отправилась в Москву. Там она узнала, что оба сына погибли на полях сражений.

За проявленное в боях мужество Шавкат Кориев был награжден орденом Красного Знамени, а Ботир Кориев – орденом Красной Звезды. К большому сожалению, Маъсума Кориева так и не узнала об этом. Скорбящая мать не выдержала потери сыновей и в 1946 году скончалась в Москве.

Когда мы узнаем о таких трагических страницах истории, то отчетливее понимаем, в каком неоплатном долгу мы перед светлой памятью наших отцов и матерей, и еще глубже осознаем, что должны ценить сегодняшние мирные и свободные дни.

Думаю, было бы целесообразно, чтобы наши ученые-историки, писатели и публицисты, кинематографисты и художники создавали и представляли вниманию общественности новые научные исследования, художественные произведения о памятниках и экспонатах, находящихся в Парке Победы.

С этой точки зрения нам предстоит еще многое сделать для всестороннего объективного изучения истории Второй мировой войны, увековечения памяти героев. Уверен, что каждое село, махалля, образовательное учреждение, государственные и негосударственные организации, широкая общественность нашей страны примут еще более активное участие в сборе материалов и освещении этой тематики.

Мы ждем новых идей и инициатив в этом направлении прежде всего от нашей молодежи, обладающей современными знаниями, с большим интересом изучающей национальную историю.

Настало время создать в стране полную электронную базу данных об участниках войны. И организовать работу нужно на основе изучения положительного опыта в этой области, в том числе таких государств, как Россия, Беларусь, Казахстан.

В этой связи Кабинету Министров поручается в двухнедельный срок подготовить и внести проект постановления о создании электронной базы данных об участниках Второй мировой войны, увеличении количества специальных сайтов, соответствующих интернет-ресурсов.

Уважаемые друзья!

С течением времени многое забывается – таков закон жизни. Однако в этом мире есть одна великая, непреложная истина: мужество и отвага во имя свободы Родины, мира и счастья будущих поколений навсегда остаются в памяти народа. 

Почитание ветеранов войны и трудового фронта, увековечение их памяти мы всегда будем считать своим священным долгом.  В связи с этим в преддверии праздника была проведена большая работа. В частности, чествование и поздравление ветеранов, членов их семей прошло на местах в торжественной обстановке, с участием руководителей соответствующих министерств, ведомств и организаций, воинских частей, им вручены подарки. Отремонтированы и благоустроены дома одиноких ветеранов. Организованы медицинская и социальная патронажные службы, уход за каждым участником и инвалидом Второй мировой войны. Наши ветераны поправляют здоровье в санаториях республики, при этом учтены их пожелания и предпочтения. В праздничные дни во всех городах и селах проводятся памятные мероприятия.

Безусловно, мы последовательно продолжим эту благородную работу, воспринимая ее как неотъемлемую часть нашей духовной жизни.

Дорогие друзья!

Сегодня, в неспокойное и тревожное время нам, всем народам мира чрезвычайно важно делать выводы и извлекать уроки из кровавых трагедий Второй мировой войны. Как никогда актуальное значение приобретают борьба за мир на планете, укрепление дружественных связей и сотрудничества между государствами.

Именно на основе этих принципов мы осуществляем свою Стратегию построения нового Узбекистана и никогда не свернем с избранного пути.

Приоритетными задачами для нас и впредь всегда будут сохранение нашего бесценного богатства – мира и стабильности, межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, дальнейшее укрепление нашей независимости.

В условиях нарастающей напряженности в мире, в том числе вокруг нашего региона, мы должны быть еще более бдительными, наращивать потенциал Вооруженных Сил, воспитывать нашу молодежь в духе мужества и патриотизма.

Несомненно, в эффективной реализации таких чрезвычайно важных задач примером для нас всегда будут отвага и славные традиции наших предков, уважаемых ветеранов.

Народ, который следует заветам своих отцов-героев, гордится их великими свершениями, обязательно достигнет своих благородных целей.

Дорогие ветераны!

Вы – честь и гордость нашего народа!

Ваш подвиг бессмертен!

Слава всем нашим отважным воинам, завоевавшим Великую Победу для своего народа и всего человечества!

Вечная память героям, отдавшим свою жизнь во имя мира и свободы!

Уважаемые соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним знаменательным праздником – Днем памяти и почестей.

Пользуясь возможностью, искренне поздравляю всех вас с еще одним приближающимся светлым праздником – священным Рамазан-хайитом.

Желаю здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям.

Пусть сбудутся все наши благие мечты и устремления!

Пусть всегда царит мир на нашей земле, счастлив будет наш народ!".

УЗИНФОРМ

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