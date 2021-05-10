Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 94759 заболевших

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 20 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 94 тысячи 759 человек. Число умерших от COVID-19 составило 662 человека. Выздоровели 90 тысяч 664 человека.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 95-е место в мире, по смертности - 115-е.

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