Делегация Узбекистана отбыла с визитом в Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Целью поездки является участие в предстоящей в городе Сиане второй министерской встрече "Китай – Центральная Азия" с участием глав МИД КНР, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, в ходе которой будут обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития взаимодействия стран региона в сферах обеспечения безопасности, экономики, торговли, инвестиций.

Кроме того, делегация проведет встречи с официальными лицами КНР.

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