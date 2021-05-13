Погода в Узбекистане на 13 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
|
|
|
|
|36.7% (82)
| -
|Положительно
|
|15.6% (35)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|25.4% (57)
| -
|Нейтрально
|
|5.4% (12)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|9.8% (22)
| -
|Отрицательно
|
|7.1% (16)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 13 мая13.05.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 мая, погода по прогнозам синоптиков:
13-16 мая по предгорным и горным районам селеопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 33-38°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.
УЗИНФОРМ