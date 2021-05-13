



Проведен разговор глав Узбекистана и Турции



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была посвящена актуальным вопросам дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, борьбы с коронавирусом, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, транспорта, туризма, кинематографии и спорта, подготовки к запланированным совместным мероприятиям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи