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Глава Узбекистана поздравил граждан
13.05.2021 10:39

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздниа Рамазан хайит.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман нашей страны, весь наш народ с великим и священным праздником Рамазан хайит, который широко отмечается во всем исламском мире.

В эти благословенные праздничные дни, являющиеся для нашего народа символом гуманизма, милосердия, великодушия и благодарности, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Все мы являемся свидетелями того, как уже больше года наш родной Узбекистан наряду с другими странами мира преодолевает сложные испытания, связанные с пандемией.

В таких непростых условиях особенно важное значение имеют непреходящие ценности Рамазана – доброта и забота о ближних, всесторонняя поддержка тех, кто нуждается в помощи, совместное решение многих жизненных проблем.

Наш трудолюбивый и благородный народ, преданный своим национальным традициям и обычаям, провел священный месяц Рамазан в атмосфере мира и спокойствия, взаимного уважения и согласия и с большой радостью встречает этот замечательный праздник, наполняющийся еще более глубоким смыслом.

Сегодня в результате широкомасштабных реформ и коренных преобразований наша страна обновляется, на уровень государственной политики подняты диалог с народом, обеспечение прав и интересов человека, в том числе свободы совести. Для решения этих задач осуществляются большие практические меры.

Следует отметить проводимую весомую работу по возрождению и широкой популяризации богатого духовного наследия народа, благоустройству священных мест, связанных с именами наших великих предков.

В частности, в Кашкадарьинской области построен мемориальный комплекс в честь выдающегося мусульманского религиозного деятеля Абу Муина Насафи, в Наманганской области – яркого представителя суфизма Султона Увайс Карани, в городе Ташкенте – комплекс Сузук-ота. Возводится и реконструируется множество мечетей, медресе и культовых сооружений, в столице ускоренными темпами продолжается строительство Центра исламской цивилизации.

Всем вам известно, что в священный месяц Рамазан мы начали еще одно большое, благородное дело – возведение в Самаркандской области в честь великого ученого, мухаддиса Имама Бухари нового мемориального комплекса, соответствующего неоценимой роли и огромным заслугам этой уникальной личности в мусульманском мире.

Впервые в национальной истории начала издаваться многотомная энциклопедия "Ислом", что также стало важным шагом в доведении до широкой общественности гуманистической сути мусульманской религии.

Особого внимания заслуживает то, что эта духовно-просветительская работа, масштабы которой постоянно расширяются, полностью созвучна нашим практическим шагам с целью построения нового Узбекистана, нового Ренессанса, обеспечения процветания Родины, повышения благосостояния народа.

Уважаемые друзья!

Нынешнее стремительно меняющееся время ставит перед нами все новые задачи в культурно-гуманитарной сфере, как и во всех других областях.

Усиливающаяся и приобретающая все более острый характер конкуренция на мировой арене, возникновение серьезных угроз стабильности общества требуют от всех нас быть особенно бдительными и чуткими, уделять приоритетное внимание воспитанию наших детей физически здоровыми и духовно зрелыми – гармонично развитыми личностями.

Ведь исламская религия – это религия мира и дружбы, согласия и единства, знаний и просвещения. Мы никогда не должны забывать эту важную истину.

Дорожить сегодняшней мирной и созидательной жизнью, укреплять царящую в нашем обществе атмосферу межнациональной и межконфессиональной толерантности, гражданского согласия, дружбы и взаимного уважения является первоочередным долгом для каждого из нас.

Мудрые слова известного узбекского просветителя Махмудходжи Бехбуди: "Чтобы полноценно жить в этом мире и быть равными другим народам, нам вместе с духовными ценностями необходимы светские знания и науки" – и сегодня не утратили своей актуальности.

Следовательно, наряду с возвеличиванием наших духовно-нравственных устоев, национальной самобытности мы должны уделять особое внимание освоению достижений современной науки, информационных технологий, востребованных самой жизнью, воспитывать молодое поколение в духе общечеловеческих ценностей.

Уверен, что наши уважаемые улемы, имам-хатибы, родители, учителя и наставники, ветераны, широкая общественность в тесном взаимодействии еще более активно и эффективно будут работать в данном направлении.

Дорогие соотечественники!

В эти благословенные, светлые дни еще раз от всей души поздравляю вас со священным Рамазан хайитом.

Искренне поздравляю также всех мусульман стран ближнего и дальнего зарубежья, желаю им мира, благополучия и процветания.

Пусть сбудутся все добрые пожелания нашего народа, прозвучавшие в дни священного Рамазана!

Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину, наш многонациональный народ!

С праздником Рамазан хайит!".

По случаю праздника сегодняшний день объявлен в Республике выходным днем.

УЗИНФОРМ

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