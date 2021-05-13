



Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана с главой правительства Японии



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах борьбы с коронавирусом, инвестиций, инфраструктуры, банков и финансов, бизнеса, обеспечения безопасности и т.д. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи