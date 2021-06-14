



Рассмотрены вопросы развития сферы ЖКХ в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в презентации проектов строительства объектов сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. В частности, глава государства заслушал предложения по совершенствованию деятельности управляющих сервисных компаний, рассмотрел проекты строительства и оснащения новых корпусов для Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии, а также открытия к 2023/2024 учебному году в Ташкенте филиала Российского медицинского университета имени Н.И.Пирогова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи