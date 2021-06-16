Ташкент посетила правительственная делегация ОАЭ

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну правительственной делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства ОАЭ Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гаргави.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и АПК, государственного управления, подготовки кадров, инноваций и технологий, экологии и охраны окружающей среды.



В рамках пребывания делегации в Ташкенте состоялось открытие офиса Правительственного акселератора, основной задачей которого является оперативное и эффективное решение актуальных проблем в сфере социально-экономического развития за счет привлечения ресурсов государственных органов и организаций.

Работа офиса организована периодами в 100 дней, в течение каждого периода группы Акселератора работают с участием государственных органов, частного сектора и других заинтересованных сторон с целью выработки и имплементации конкретных решений.

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