Узбекистан посетила делегация Татарстана

ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан побывала с визитом делегация Республики Татарстан (Российская Федерация) во главе с Президентом Рустамом Миннихановым.

В рамках пребывания в Ташкенте 16 июня делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетила Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также приняла участие в Деловом форуме между регионами Узбекистана и Татарстаном.

В ходе проведенных встреч и мероприятий были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, электротехнической, химической и нефтехимической, фармацевтической, пищевой и кожевенно-обувной промышленности, инноваций и технологий, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и связи, производства строительных материалов, градостроительства, муниципального управления, жилищно-коммунального хозяйства и других.

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