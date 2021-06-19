



Посол Литвы посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики Эйтвидас Баярунас. В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и логистики, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, информационно-коммуникационных технологий, бизнеса и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи