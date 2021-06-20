Глава МИД Узбекистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов завершил двухдневный рабочий визит в Турецкую Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Анталии Дипломатическом форуме, который был организован с целью рассмотрения актуальных проблем региональной и мировой политики, вопросов обеспечения безопасности.



На полях форума глава МИД Узбекистана провел ряд двусторонних встреч, в том числе, с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши, с которым обсудил текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

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