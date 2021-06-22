МИД Узбекистана выступил с заявлением

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана выпустило заявление в ответ на сообщения в ряде СМИ относительно сотрудничества со странами Запада в области биобезопасности.

В заявлении говорится:

"Республика Узбекистан отмечает участившиеся в последнее время случаи необоснованных заявлений в адрес Узбекистана относительно сотрудничества со странами Запада в области биобезопасности, которое якобы представляет угрозу близлежащим странам.

Обращаем внимание, что распространяемые в ряде СМИ сведения о якобы предназначении имеющихся в Узбекистане лабораторий для производства биооружия абсолютно не соответствует действительности.

Следует отметить, что эти лаборатории предназначены только для проведения диагностических исследований и эксплуатации исключительно в мирных целях.

Более того, Узбекистан, как участник Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, обеспечивает запрет производства и накопления биологического оружия.

Считаем, что любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях и, самое главное, наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу".

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