В Москве прошло 90-е заседание экономического совета СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня, на территории Всероссийского выставочного центра г.Москвы прошло 90-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (Экономсовет СНГ).



Узбекскую делегацию возглавил Илхом Норкулов – первый заместитель Министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.



В ходе заседания состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам экономического сотрудничества.

Также, обсуждены перспективы взаимодействия отраслевых органов, ключевые задачи, стоящие перед государствами и Исполкомом СНГ и проект Дорожной карты по реализации Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

УЗИНФОРМ