МИД Узбекистана посетили послы Германии и Швейцарии

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Федеративной Республики Германия Гюнтером Оверфельдом и Швейцарской Конфедерации Оливье Шавом.

Визиты в МИД были предприняты по случаю завершения сроков пребывания послов на посту глав дипломатических миссий своих стран в Ташкенте.

Гюнтер Оверфельд работал в Узбекистане с сентября 2017 года, а Оливье Шав руководил швейцарским посольством в Ташкенте с августа того же года.

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