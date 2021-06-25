



В Ташкенте первые выпускники Моноцентра "Ишга мархамат" получили дипломы



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня в Ташкенте состоялась церемония вручения 14 студентам Моноцентра "Ишга Мархамат" ("Добро пожаловать на работу") скиллс паспортов, подтверждающих получение ими практических навыков по 14 профессиональным компетенциям. Это стало результатом реализации в Узбекистане инициативы по подготовке и повышению потенциала экспертного сообщества WorldSkills в рамках проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане". Этот проект реализуется Министерством занятости и трудовых отношений РУ, Ассоциацией развития и популяризации рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) при поддержке представительства ПРООН в РУ, а также трастового фонда "Россия-ПРООН".



В торжественной церемонии принял участие директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ М.С.Эггер, первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Э.Мухитдинов, Посол Японии в Узбекистане Ё.Фуджияма, советник-посланник Посольства России в Узбекистане В.Митрофанов, председатель правления Ассоциации развития и популяризации рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan Ф.Джураев.

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