



В Ташкенте прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 21-25 июня, в ашкенте состоялось заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.



Стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации Государственной границы, а также проекта Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.



В рамках заседания был осуществлен полевой выезд на отдельные участки узбекско-казахстанской Государственной границы.



Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в июле 2021 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи