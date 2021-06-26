В Ташкенте прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана

В Ташкенте прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана26.06.2021 14:18
ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 21-25 июня, в ашкенте состоялось заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.
Стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации Государственной границы, а также проекта Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.
В рамках заседания был осуществлен полевой выезд на отдельные участки узбекско-казахстанской Государственной границы.
Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в июле 2021 года.
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