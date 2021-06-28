



Абдулазиз Камилов встретился с Генеральным секретарем ССТГ



ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым. Глава МИД Узбекистана поздравил Б.Амреева с успешным проведением заседания министров туризма Тюркского совета в г.Коканде (Узбекистан). Сторонами с удовлетворением отмечено решение объявить г.Коканд первой туристической столицей Тюркского мира.



В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ССТГ, а также вопросы дальнейшего укрепления деятельности Организации.



Подчеркнута важность реализации инициатив, выдвинутых главами государств в ходе неформального онлайн-саммита 31 марта текущего года в г.Туркестане (Казахстан). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи