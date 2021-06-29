Ташкент посетила делегация Турции

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с рабочим визитом делегация правительственных и деловых кругов Турецкой Республики во главе с вице-президентом Фуатом Октаем.

28 июня делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провела ряд двусторонних встреч с официальными лицами Узбекистана, в том числе, посетила Министерство инвестиций и внешней торговли Республики, а также приняла участие в очередном заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, промышленности, технологий и цифровизации экономики и государственного управления, образования и науки, культуры и других.



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