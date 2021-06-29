



Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Туркменистана с днем рождения



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.



Глава нашего государства сердечно поздравил Президента Туркменистана с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому туркменскому народу.



В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.



С глубоким удовлетворением отмечено, что благодаря регулярным и плодотворным контактам на высшем уровне узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства продолжают поступательно укрепляться.



Подчеркнута важность продолжения совместных усилий для наращивания объемов взаимной торговли, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена. Отмечена ключевая роль Межправительственной комиссии в продвижении новых проектов сотрудничества.



Лидеры отдельно остановились на вопросах организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в этом году в Туркменистане. Достигнута договоренность о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего мероприятия.



Президенты также обменялись мнениями по международной повестке и обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях этой страны.



Телефонный разговор Президентов Узбекистана и Туркменистана прошел в традиционно теплой, дружеской и деловой атмосфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи