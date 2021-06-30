



Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в г.Вашингтоне с рабочим визитом, встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.



Глава МИД Узбекистана поздравил С.Пауэр с назначением на должность главы USAID и пожелал успехов в ее деятельности.



В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.



С.Пауэр приветствовала прогресс в реализации программы реформ в Узбекистане и выразила готовность содействовать в достижении целей Правительства по социально-экономическому и гуманитарному развитию.



Администратор USAID выразила признательность за приглашение на конференцию «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности» и выразила готовность рассмотреть возможность своего участия в работе форума.



На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.



Напомним, что в октябре 2020 года правительство США анонсировало об открытии в Узбекистане полноценной миссии с целью поддержки программы экономических, политических и социальных реформ в стране. 10 июня 2021 года Микаэла Мередит приступила к исполнению обязанностей в качестве первого директора миссии USAID в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи