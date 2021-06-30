Узбекистан и Саудовская Аравия провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в формате онлайн был проведен 4-й раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Королевства Саудовская Аравия на уровне заместителей глав МИД.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

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