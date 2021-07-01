



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 110677 заболевших



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 11 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 110 тысяч 677 человек. Число умерших от COVID-19 составило 736 человек.



Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 96-е место в мире, уровень заболеваемости составляет 330,68 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - 0,66%. Прививку от коронавируса получили 1 миллион 2 тысячи 919 человек (2,99% населения). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи