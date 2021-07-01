



Президент Азиатского Паралимпийского комитета посетил Самарканд



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июня, делегация Азиатского Паралимпийского комитета во главе с ее президентом Маджидом Рашедом посетила Самарканд. В рамках визита прошла встреча в администрации области.



Во время диалога было отмечено, что паралимпийское движение в нашей стране привлекает всенародное внимание, и как итог - высокие результаты наших спортсменов из года в год.



Также гости посетили мавзолей Гур Эмир, ансамбль Регистан, мавзолей Имама аль-Мотрудий, обсерваторию Мирзо Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Хазрати Хизр. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи