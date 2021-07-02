Ташкент посетила делегация Евросоюза

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Европейского Союза во главе с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мором.



Целью визита является участие в прошедшей 1 июля в столице Узбекистана очередной встрече Диалога высокого уровня в формате "Европейский Союз – Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе встречи были рассмотрены ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих встреч Диалога, вопросы дальнейшего взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, содействия решению региональных экологических проблем, а также график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.



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