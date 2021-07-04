Делегация Узбекистана возвращается из США

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершается рабочий визит правительственной делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Соединенные Штаты Америки, который был предпринят 27 июня – 4 июля с целью проведения ряда двусторонних встреч с представителями официальных и деловых кругов США по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, программа визита включала проведение переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, Государственным секретарем Энтони Блинкеном, Генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом и другими.

В ходе проведенных встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, обеспечения безопасности, укрепления обороноспособности, оказания содействия Афганистану, борьбы с терроризмом и противодействия коррупции, экономики и торговли, инвестиций, инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, науки и образования, защиты прав человека и т.д.



УЗИНФОРМ