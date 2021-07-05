



В Фергане рассмотрены вопросы определения границы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля в Фергане завершилась стартовавшая 1 июля встреча правительственных делегаций Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Целью проведения встречи явилось обсуждение актуальных вопросов определения местоположения точки стыка государственных границ трех стран. Также было запланировано, что следующая встреча состоится в Кыргызской Республике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи