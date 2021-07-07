



Глава Узбекистана провел встречу с председателем 75-й сессии ГА ООН



ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром. В ходе состоявшейся беседы глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ООН по таким направлениям, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, борьба с терроризмом, преодоление последствий пандемии коронавируса, туризм, создание зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье, реализация экономических и социально-гуманитарных проектов. Волкан Бозкыр прибыл в Узбекистан после посещения Туркменистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи