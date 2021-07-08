



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 114529 заболевших



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 16 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 114 тысяч 529 человек. Число умерших от COVID-19 составило 760 человек.



Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 95-е место в мире, уровень заболеваемости составляет 342,19 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - 0,66%. Прививку от коронавируса получили 1 миллион 199 тысяч 541 человек (3,57% населения). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи