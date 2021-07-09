Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана провели переговоры

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял онлайн-участие во встрече с коллегами из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, которая была организована с целью обсуждения вопросов мирного решения ситуации в Афганистане.

В ходе переговоров главы МИД также обсудили пути совместного противодействия угрозам международного терроризма, реализации на территории Афганистана проектов строительства объектов инфраструктуры, энергетики,

транспортно-коммуникационной сферы.

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