Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана провели переговоры

Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана провели переговоры09.07.2021 07:56
ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял онлайн-участие во встрече с коллегами из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, которая была организована с целью обсуждения вопросов мирного решения ситуации в Афганистане.
В ходе переговоров главы МИД также обсудили пути совместного противодействия угрозам международного терроризма, реализации на территории Афганистана проектов строительства объектов инфраструктуры, энергетики,
транспортно-коммуникационной сферы.
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