



Проведена беседа глав МИД Узбекистана и РФ



ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с руководителем ведомства внешней политики Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров министры рассмотрели актуальные аспекты региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, обсудили приоритетные вопросы развития узбекско-российских отношений и ход подготовки предстоящих совместных мероприятий, в том числе встречи глав МИД стран ШОС в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте 15-16 июля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи