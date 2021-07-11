



Мухсинхужа Абдурахмонов возглавит дипмиссию Узбекистана в Японии



ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана утвердил постановление о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Японии. На эту должность был назначен Мухсинхужа Абдурахмонов, чью биографию приводит МИД республики. М.Абдурахмонов родился в 1974 году в Ферганской области. Выпускник Калифорнийского государственного университета Чико (США) и Коммерческого университета Отару (Япония). В 2004-2008 годах защитил докторскую диссертацию в Университете Хоккайдо (Япония). В 2004-2006 годах работал менеджером компании "Coca-Cola Ichimligi O‘zbekiston". В 2006-2008 годах ассистент профессора Университета Хоккайдо. В 2008-2018 годах – генеральный директор компании "MTRUSTCo. Ltd" (Япония). В 2018-2021 годах - заместитель хокима Ферганской области – начальник управления инвестиций и внешней торговли. С 2021 года до назначения на должность Посла работал начальником управления в МИД Узбекистана. Владеет русским, таджикским, английским, японским, арабским языками. Женат. Отец четырех детей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи