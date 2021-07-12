



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 116421 заболевших



ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 15 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 116 тысяч 421 человек. Число умерших от COVID-19 составило 774 человека.



Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 96-е место в мире, уровень заболеваемости составляет 347,85 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - 0,66%. Прививку от коронавируса получили 1 миллион 199 тысяч 541 человек (3,57% населения). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи