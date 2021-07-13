Узбекистанцы будут отдыхать 20 июля

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании Курбан хайита", в соответствии с которым вторник 20 июля текущего года объявляется в стране выходным днем.

Документ гласит:

"Учитывая важное значение священного Курбан хайита в утверждении свойственных нашему народу таких высоких качеств, как гуманизм, доброта и милосердие, щедрость и взаимное согласие, а также в целях возвеличивания национально-духовных ценностей:

1. Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2021 году первого дня Курбан хайита с 20 июля – вторник, установить 20 июля 2021 года в стране как день праздника Курбан хайит.

Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 10 мая 2021 года № УП–6222 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Узбекистан от 3 декабря 2020 года № УП–6122 "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году" 21–22 июля 2021 года также установлены нерабочими днями.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в сотрудничестве с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерством по поддержке махалли и семьи, а также общественными организациями провести широкую разъяснительную работу о преимуществах проведения Курбан хайита в кругу семьи в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа с соблюдением требований карантина.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

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