



Делегация МИД Узбекистана отправилась в Таджикистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился во главе представительной делегации с двухдневным визитом в Таджикистан. Программа пребывания в Душанбе включает участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам развития регионального взаимодействия в сферах политики, обеспечения безопасности, политического урегулирования ситуации в Афганистане, экономики и торговли, науки, образования, культуры и других, а также участие в заседании Контактной группы "ШОС – Афганистан". Главы делегаций стран-участниц ШОС также были приняты Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи