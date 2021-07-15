В Ташкент прибыл глава МИД КНР

ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан во главе представительной делегации прибыл министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В рамках пребывания в Ташкенте глава внешнеполитического ведомства КНР был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провел встречу со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым. В ходе проведенных переговоров обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, глава МИД КНР примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Ван И прибыл в Ташкент после завершения официального визита в Туркменистан.

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