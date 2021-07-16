



Погода в Узбекистане на 17 июля



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 июля, погода по прогнозам синоптиков: В связи с ожидаемыми локальными дождями по областям Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана, 16-19 июля по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.

в горных районах Республики:



Небольшая, местами переменная облачность, по горным районам областей Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи