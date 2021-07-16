Погода в Узбекистане на 17 июля

Погода в Узбекистане на 17 июля16.07.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 июля, погода по прогнозам синоптиков:
В связи с ожидаемыми локальными дождями по областям Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана, 16-19 июля по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, по горным районам областей Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
УЗИНФОРМ