В Ташкенте проведена встреча глав Узбекистана и Афганистана

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну для участия в международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.

В ходе состоявшихся переговоров главы двух государств обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, обеспечения безопасности, транспорта и энергетики и ряда других.

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