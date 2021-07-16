Ташкент посетила делегация Пакистана

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент по приглашению узбекской стороны во главе представительной делегации премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

В ходе состоявшихся в резиденции Куксарой переговоров глава государства и его гость рассмотрели в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран актуальные вопросы развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инфраструктуры, транспорта и связи, туризма, спорта, сельского хозяйства, машиностроения и строительства, фармацевтики и химии, легкой промышленности, обеспечения региональной безопасности, укрепления военно-технического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Пакистан, межправительственные соглашения о транзите и торговле, а также об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и туристических групп, Протокол о сотрудничестве в области военного образования между министерствами обороны двух стран, Программа культурных обменов на 2021-2026 годы, Меморандум о взаимопонимании по вопросам туризма, Протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, а также Меморандум о взаимопонимании между Университетом мировой экономики и дипломатии и Пакистанской академией дипломатической службы, Соглашение о создании Узбекско-пакистанского делового совета.

Также в рамках пребывания пакистанской делегации в Узбекистане в Ташкенте были проведены 6-е заседание межправительственной комиссии и узбекско-пакистанский бизнес-форум, в ходе которых были достигнуты договоренности по конкретным проектам на сумму более 500 миллионов долларов, в том числе о реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, семеноводстве и животноводстве, машиностроении и строительстве, фармацевтике и химии, легкой промышленности и других приоритетных сферах, а также об установлении прямых связей между регионами.

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