



Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями



ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние встречи с участниками и гостями прошедшей 15-16 июля в Ташкенте международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В частности, прошли встречи с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, министром иностранных дел, государственным министром по делам Кабинета Министров Государства Кувейт шейхом Ахмадом Насером аль-Мухаммадом ас-Сабахом, советником Президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл, заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Ольгой Алгаеровой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, заместителем председателя Кабинета Министров – министром экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Абулом Каламом Абдулом Моменом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи