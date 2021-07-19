



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 119973 заболевших



ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 17 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 119 тысяч 973 человека. Число умерших от COVID-19 составило 801 человек.



Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 96-е место в мире, уровень заболеваемости составляет 358,46 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - 0,67%. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи