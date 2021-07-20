Президент поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Курбан хайит.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

В этот благословенный день, когда наши сердца переполняют возвышенные чувства, от всей души поздравляю мусульман нашей страны, весь наш народ с праздником Курбан хайит, являющимся символом мира и благодарения, доброты и милосердия, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

От имени народа Узбекистана искренне приветствую и поздравляю всю мусульманскую умму мира, наших зарубежных друзей и партнеров, с радостью встречающих этот священный праздник.

В нынешнем году он проходит в преддверии славной исторической даты – 30-й годовщины независимости нашей Родины, что придает ему еще большую духовную силу и значение.

Стремление жить в мире и согласии, добросовестно трудиться в независимой стране во имя великих целей полностью созвучно гуманистической сути нашей священной религии.

В последние годы благодаря самоотверженному труду нашего народа, как и во всех других сферах, осуществляется огромная работа по возрождению и развитию нашей священной религии, национальных духовных ценностей.

На новом этапе развития страны большое внимание уделяется глубокому изучению богатейшего научного наследия великих мыслителей, достойному продолжению традиций, пронизанных благородными идеями нашей религии.

Организация Международной исламской академии Узбекистана, Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Мотуриди, высшего медресе Мир Араб, создание школ хадисов, калама, фикха и суфизма, возведение и реставрация десятков новых мечетей и мест поклонения – все это свидетельствует о масштабах работы в данном направлении.

Сегодня в Узбекистане наряду с законными правами и свободами граждан также полностью обеспечиваются их потребности в религиозной сфере. В этой связи следует особо отметить, что недавно был принят Закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции.

Уважаемые соотечественники!

Одним из важнейших принципов утверждения в обществе мира и спокойствия является социальная и религиозная толерантность. В нашей стране представители разных конфессий живут единой семьей, в атмосфере дружбы и согласия и вносят достойный вклад в процветание общей для всех нас Родины. Это и есть самое большое достояние.

Как известно, наш народ на протяжении столетий приобрел уникальный опыт гармоничного развития светских и религиозных знаний. Практическим подтверждением этого является бесценное наследие наших великих ученых и мыслителей, которые своими выдающимися научными открытиями, духовно-просветительским мышлением оставили яркий след в мировой истории.

Сегодня открываются новые возможности для глубокого изучения богатого наследия.

Убежден, что наш мудрый и благородный народ, эффективно используя эти знания в воспитании гармонично и духовно развитого поколения, обязательно достигнет своих высоких целей.

Дорогие соотечественники!

В нынешнее непростое время пандемии предложение умудренных жизнью улемов по совершению нашими согражданами религиозных обрядов у себя дома, в кругу семьи, безусловно, является самым верным решением, направленным на сохранение жизни и здоровья народа.

В эти светлые праздничные дни все мы просим Всевышнего поддержать нас в преодолении тяжелых испытаний, которые сегодня переживает все человечество.

Еще раз от всего сердца поздравляю вас со священным праздником Курбан хайит, желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия, достатка вашим семьям.

Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ!

Пусть в нашем родном Узбекистане всегда царят мир и спокойствие!".

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